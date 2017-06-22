Метшин: никаких бесплатных билетов на матчи КК-2017 в Казани нет

Бывший президент «Рубина» мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о посещаемости матчей Кубка конфедераций в Казани. Ранее в СМИ сообщалось, что министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций, закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счёт раздачи бесплатных билетов, и к выполнению этой инструкции в Казани приступили перед матчем Португалия — Мексика.
«Посещаемость в Казани? Этот вопрос полностью в компетенции ФИФА. Мы, как город, не имеем возможности влиять на политику, так что вопрос лучше переадресовать туда.
Никаких бесплатных билетов у нас нет. Я – мэр города, сижу на купленных билетах вместе со своей семьёй. Нам таких билетов не раздавали, а если бы раздавали, узнал бы первым.
Кто-то заснял, как мальчишки продают бесплатные билеты от предприятий за 2 тысячи? Не могу отвечать на слухи, которые вам скинули по смс», — передаёт слова Метшина корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.