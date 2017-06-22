Юран: на Кубок конфедераций приехали настоящие немцы, а не олимпийская сборная

Бывший нападающий немецкой «Фортуны» и «Бохума» Сергей Юран рассказал о своих ожиданиях перед матчем Кубка конфедераций Германия – Чили и прокомментировал высказывание чилийского полузащитника Артуро Видаля, который сказал, что Чили будет давить Германию.
«Сборная Чили не задавит Германию. По игре с Австралией я не увидел олимпийскую сборную Германии. На Кубок конфедераций приехали настоящие немцы. Ведь Австралия – это крепкая команда. В ней многие игроки выступают в Европе. А немцы на фоне австралийцев выглядели очень прилично», — сказал Юран в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Чили. Начало – 21:00 мск.