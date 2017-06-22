Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн

«ПСЖ» стремится приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе и готов заплатить за него рекордные для мирового футбола деньги.
Как сообщает интернет-издание Goal, парижский клуб предложил монегаскам за 18-летнего форварда более € 135 млн.
Новый спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике уже дважды встречался с отцом молодого футболиста.
Ранее испанская Marca сообщила, что Мбаппе принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.
Контракт Мбаппе с «Монако» рассчитан до лета 2019 года. В прошлом сезоне нападающий забил 26 голов в 44 матчах.