Ангисса: сборная Камеруна чувствует себя в России как дома

Полузащитник сборной Камеруна Андре-Франк Замбо Ангисса, признанный лучшим игроком матча Кубка конфедераций с командой Австралии (1:1), поделился впечатлениями от игры и от турнира, проходящего в России. Матч Камерун — Австралия состоялся на стадионе «Санкт-Петербург».
«Мне сложно разобрать этот матч подробно, не могу сказать, какой момент стал ключевым. У нас было достаточно много ошибок, но и много голевых моментов. Конечно, разочарован результатом, должны были победить сегодня. Но не всё окончено, нам предстоит ещё встреча с Германией. Будем ощущать давление, но мы сделаем всё, чтобы победить в третьей игре.
Очень рад, что публика поддерживала нас сегодня. В течение всего турнира мы видели, что зрители нас тепло принимали. Мы чувствуем себя здесь как дома, нам это очень приятно. Огромное спасибо всем болельщикам, которые пришли на игру с Австралией», — передаёт слова хавбека корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.