Экс-наставник тель-авивского «Маккаби» Шота Арвеладзе стал главным тренером «Пахтакора», сообщает пресс-служба узбекистанского клуба. 44-летний грузинский специалист будет представлен в новой должности на специальной пресс-конференции 23 июня.
Арвеладзе возглавил «Маккаби» в июне 2016 года, а в январе покинул клуб. В ноябре прошлого года сообщалось, что он является претендентом на пост главного тренера «Краснодара». Руководство «быков» рассматривало кандидатуру Арвеладзе после отставки Олега Кононова в начале сентября, однако в итоге их выбор пал на Игоря Шалимова.