Штиндль: в некоторых моментах Германии повезло, но ничья — закономерный исход

Нападающий сборной Германии Ларс Штиндль поделился впечатлениями от матча Кубка конфедераций со сборной Чили. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась вничью со счётом 1:1. Именно Штиндль стал автором гола в составе бундестим.
«Мы знали, что чилийцы с самых первых минут понесутся вперёд и будут прессинговать на всех участках поля. Надо признать, что в некоторых моментах нам повезло. Но в целом ничья — закономерный исход. Наша голевая атака смотрелась очень здорово», — приводит слова Штиндля официальный сайт ФИФА.
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