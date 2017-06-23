«ПСЖ» вновь ответил Верратти отказом на просьбу отпустить его в «Барселону»

Руководство «ПСЖ» вновь ответило отказом полузащитнику команды Марко Верратти на просьбу отпустить его в «Барселону», сообщает испанское интернет-издание Sport.
Итальянский футболист прервал на некоторое время свой отпуск и вылетел в Париж, чтобы лично сообщить президенту клуба Нассеру Ааль-Хелаифи и спортивному директору Энрике Антеро о своём желании. Однако Верратти в очередной раз услышал отрицательный ответ.
Верратти, в частности, сказал при беседе, что хотел бы играть рядом с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси и прогрессировать как футболист.
Верратти вылетел в Париж, чтобы лично сообщить о желании перейти в «Барселону»