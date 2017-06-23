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«ПСЖ» вновь ответил Верратти отказом на просьбу отпустить его в «Барселону»

23 июня 2017, пятница. 11:16. Футбол

Руководство «ПСЖ» вновь ответило отказом полузащитнику команды Марко Верратти на просьбу отпустить его в «Барселону», сообщает испанское интернет-издание Sport.

Итальянский футболист прервал на некоторое время свой отпуск и вылетел в Париж, чтобы лично сообщить президенту клуба Нассеру Ааль-Хелаифи и спортивному директору Энрике Антеро о своём желании. Однако Верратти в очередной раз услышал отрицательный ответ.

Верратти, в частности, сказал при беседе, что хотел бы играть рядом с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси и прогрессировать как футболист.

Верратти вылетел в Париж, чтобы лично сообщить о желании перейти в «Барселону»
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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Теги
ПСЖ ФК Барселона Марко Верратти Нассер Аль-Хелаифи
Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
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