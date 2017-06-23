«Бавария» нацелилась на Феррейру-Карраско и готова заплатить за него € 50 млн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Атлетико» Янника Феррейры-Карраско, сообщает AS.
Согласно информации источника, немецкий гранд готов заплатить за бельгийского футболиста € 50 млн.
Феррейра-Карраско пополнил ряды испанского клуба летом 2015 года, до этого он защищал цвета «Монако». С «Атлетико» он подписал контракт до лета 2022 года.
По итогам последнего сезона Янник-Феррейра принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, став автором 10 голов и 4 результативных передач.