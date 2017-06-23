Порноактриса предложила пари сборной России

Порноактриса Алина Henessy предложила пари сборной России. Если подопечные Станислава Черчесова выиграют Кубок конфедераций, она готова заняться сексом со всеми игроками национальной команды одновременно.
«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», — сказала актриса.
Алина Henessy уже не первый раз обращает на себя внимание таким образом. В 2015 году она обещала 16-часовой секс-марафон Александру Кокорину, если он забьёт пять мячей за весеннюю часть чемпионата России, но нападающий отличился лишь один раз.
Посмотреть обращение к игрокам сборной России можно в YouTube.