Агент: предложение от «Зенита» по Баделю не поступало

Футбольный агент Деян Йоксимович, представляющий интересы полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя, прокомментировал новость о том, что его клиент близок к переходу в российский клуб. Ранее прошла информация, что хавбек в этом не заинтересован.
«Официального предложения от „Зенита“ нам не поступало. Думаю, сам Бадель не против переезда в Россию, но в нём заинтересовано много других команд из Европы», — рассказал Йоксимович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Контракт 28-летнего хорвата с «Фиорентиной» действует до лета 2018 года.
Полузащитник «Фиорентины» Бадель не заинтересован в переходе в «Зенит»