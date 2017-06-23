Лучший бомбардир чемпионата Бельгии отказался от перехода в 3 российских клуба

Нападающий «Андерлехта» Лукаш Теодорчик отказался от предложений трёх российских клубов, в том числе «Ахмата». Об этом сообщил спортивный директор бельгийской команды Герман ван Хольсбек.
«Лукашем интересуются, но он уйдёт только в хороший клуб, в котором на него будет рассчитывать тренер. Мы же хотим выручить за него хорошие деньги.
В Теодорчике заинтересованы три российских клуба, в том числе „Ахмат“, но такие варианты он не будет рассматривать», — цитирует ван Хольсбека Voetbal Belgie.
В прошлом сезоне Теодорчик выступал за «Андерлехт» на правах аренды и стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, забив 22 гола в 38 матчах. По окончании сезона бельгийцы выкупили его контракт у киевского «Динамо».