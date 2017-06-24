Продажа Дриусси в «Зенит» станет второй самой дорогой в истории «Ривер Плейт»

Нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По данным аргентинских СМИ, сумма трансфера составит € 21 млн, из которых южноамериканская команда получит € 15 млн.
Дриусси станет второй самой дорогой продажей в истории «Ривер Плейт». Наиболее дорогим трансфером аргентинского клуба является нападающий Хавьер Савиола, который перешёл в «Барселону» в 2001 году за $ 28 млн, пишет Ole.
До официального объявления о переходе Дриусси второе место удерживает Пабло Аймар, за которого «Валенсия» заплатила в 2001 году $ 21 млн. Третья строчка — у Марсело Саласа, перебравшегося в «Лацио» в 2008 году за $ 17 250 млн. Четвёртым идёт Гонсало Игуаин (2006, «Реал», $ 18 млн, но «Ривер Плейт» получил не всю сумму), а пятым — Эрик Ламела (2011, «Рома», € 12 млн).