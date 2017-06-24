Видео: топ-10 голов со штрафных в Примере сезона-2016/17

Официальный канал испанской Ла Лиги в YouTube представил видео, в котором собрал 10 лучших голов со штрафных в Примере сезона-2016/17.
Первое место занял гол в исполнении защитника «Реала Сосьедад» Иньиго Мартинес в матче со «Спортингом» (3:1). На второй строчке расположился полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо, который со стандарта поразил ворота «Реала» (1:2). Замкнул тройку нападающий «Барселоны» Лионель Месси со своим голом в ворота «Вильярреала» (1:1).
Видео можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.