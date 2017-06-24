Новая Зеландия — Португалия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Новой Зеландии на матч 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча состоится сегодня, 24 июня, и начнётся в 18:00 по московскому времени.
Состав сборной Португалии: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Моутинью, Б. Силва, Семеду, Данилу, Элизеу, Куарежма, Роналду, А. Силва.
Состав сборной Новой Зеландии: Маринович, Боксолл, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Льюис, Ингэм, Дойл, Смит, Дюрант.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новая Зеландия — Португалия.
Положение команд в группе А после двух туров:
1. Мексика — 4 очка
2. Португалия — 4 очка
3. Россия — 3 очка
4. Новая Зеландия — 0 очков