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Лосано: Мексика рада добиться победы, несмотря на давление российских фанатов

25 июня 2017, воскресенье. 00:01. Футбол

Нападающий сборной Мексики Ирвин Лосано поделился впечатлениями от победы над командой России в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу мексиканцев. Лосано забил победный гол и был признан лучшим игроком матча.

«Сборная России хорошо начала матч, но мы перевернули игру. Приятно, что меня признали Bud AF Man of the Match. Мы рады, что добились победы, несмотря на давление со стороны российских фанатов», — передаёт слова Лосано корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
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