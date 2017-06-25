Кэхилл станет 2-м игроком, достигшим отметки в 100 матчей за сборную Австралии

Нападающий Тим Кэхилл выйдет в стартовом составе сборной Австралии в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций с командой Чили.
Таким образом, 37-летний Кэхилл сегодня проведёт свой 100-й матч за национальную команду. Он дебютировал в составе сборной Австралии в 2004 году.
Кэхилл станет вторым игроком, который достиг отметки в 100 матчей за сборную Австралии. Первым был голкипер Марк Шварцер (109 матчей).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чили — Австралия. Начало — в 18:00 мск.
Постекоглу: величие Кэхилла выходит за пределы австралийского спорта