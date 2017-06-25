Мутко: не мыслим сборную России без Акинфеева, а ошибки бывают и у Буффона

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко выразил мнение, что сборную России трудно представить без голкипера Игоря Акинфеева, а ошибки допускают все.
Сборная России накануне уступила команде Мексики в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций со счётом 1:2 и завершила выступление на турнире.
«Игорь Акинфеев – это капитан сборной России, мы не мыслим сборную России без Игоря. Это парень, который столько лет служит российскому футболу. Это топовый спортсмен и порядочный человек. Акинфеев создаёт микроклимат в команде, а ошибки бывают и у Буффона. Он тоже ошибается, а мы ждём его на чемпионат мира, полмира за него переживало, когда он такую же ошибку совершил в финале Лиги чемпионов. На критику Акинфеева не надо обращать внимания, как и на сообщения о допинге в нашем футболе», — приводит слова Мутко «Р-Спорт».