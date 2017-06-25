Дюков – о словах Лебедева: подобная форма критики игроков недопустима!

Член исполкома РФС и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков поделился мнением по поводу критики вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым полузащитника сборной России Юрия Жиркова и вратаря Игоря Акинфеева.
«Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две жёлтые карточки были игровыми, и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. По сути оба предупреждения – оценка эпизодов арбитром, причём оценка весьма субъективная. Юрий и Игорь всегда являли собой пример самоотдачи – даже в случаях травм и не лучшего самочувствия принимали приглашение в национальную команду. Они сделали очень много для российского футбола и в том числе внесли огромный вклад в нашу бронзу на Евро-2008.
Ошибки могут быть, но это точно не повод для шельмования. А с точки зрения самоотдачи и характера радикально обновлённая сборная сделала большой шаг вперёд. Конечно, есть очевидные проблемы в игре, но мы все должны помогать команде, а не устраивать истерику по поводу отдельных ошибок. Они всегда были и будут в футболе. Юрий и Игорь – большие мастера, и я хотел бы публично их поддержать и высказать своё уважение», — цитирует Дюкова «Спорт-экспресс».