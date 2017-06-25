«Анжи» обыграл «Астру» в товарищеском матче

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» провёл товарищескую встречу с румынским клубом «Астра».
Матч завершился победой российской команды со счётом 2:1. В составе «Анжи» забитые мячи на свой счёт записали Арсен Хубулов, реализовавший 11-метровый, и Тома Фибель, которые отличились на 37-й и 69-й минутах соответственно. Футболисты «Астры» ответили единственным голом на 79-й минуте.
«Анжи» в минувшем сезоне РФПЛ оказался на 12-й строчке в турнирной таблице. «Астра» финишировала на шестом месте в таблице чемпионата Румынии.
Товарищеский матч
«Анжи» (Россия) – «Астра» (Румыния) – 2:1 (1:0)
Голы у «Анжи»: Хубулов, 37 (с пенальти, 1:0); Фибель (69).