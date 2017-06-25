Киммих: погода в Сочи лучше, чем в Казани. Рад, что остаёмся здесь до полуфинала

Защитник сборной Германии Джошуа Киммих в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Камеруна. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой бундестим со счётом 3:1.
«Камерун – сложный соперник. В первом тайме у нас было несколько проблем, мы плохо справлялись, и Камерун играл намного лучше нас. Но во втором тайме мы исправились, и оказалось, что Камерун стал играть слабее, чем раньше. Мы были лучше во владении мячом и создавали больше опасных моментов.
Из тех городов, где мы были, мне больше понравился Сочи. Я крайне рад, что мы останемся здесь до полуфинала. И погода здесь лучше, чем в Казани", — заявил Киммих.