Мак: здорово, что в «Зените» теперь работает такой специалист, как Манчини

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился впечатлениями от первых дней работы под руководством Роберто Манчини.
«Манчини — это большое имя, большая личность. Тренер топ-уровня, который работал в лучших клубах Европы. Здорово, что в «Зените» теперь работает такой специалист. Он хочет добиться с нами самых высоких достижений — выиграть чемпионат России и Лигу Европы.
Мне было 19, когда Манчини пришёл в „Манчестер Сити“, и на самом деле я провёл в «Сити» буквально несколько месяцев, когда Манчини возглавил команду. Я был в молодёжном составе и всего пару раз тренировался с главной командой. Конечно, многое изменилось с его приходом. Он пригласил в команду футболистов мирового уровня, выиграл Премьер-лигу. Теперь болельщики ждут от него такого же успеха вместе с «Зенитом». У каждого тренера есть собственный стиль, идеи, которые он передаёт футболистам. Мне пока сложно что-то анализировать, поскольку я нахожусь в расположении команды всего пять дней. Конечно, и у Манчини есть свой стиль и тактика.
Сейчас мы закладываем фундамент на ближайший сезон — упорно тренируемся, много бегаем, играем товарищеские матчи. Тренировки тяжёлые, да, но они помогут нам как можно лучше подготовиться к новому сезону», — цитирует Мака сайт «Зенита».