Первый тренер Кокорина: Саша — это человек, который не делает ничего плохого

Первый тренер нападающего «Зенита» Александра Кокорина Валерий Стафёров прокомментировал видео из «инстаграма» своего воспитанника, сделанное совместно с форвардом питерцев Артёмом Дзюбой.
«Не смотрел видео, на котором Кокорин с Дзюбой показывают этот жест, но всегда поддержу Сашу, потому что это человек, который не делает ничего плохого. Не могу сказать, Черчесову адресовали данный жест игроки или нет», — сказал Стафёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Ранее Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео они с Дзюбой прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значил данный жест и кому он был адресован, игроки не объяснили. Позже Дзюба назвал это послание шуткой и отметил, что люди пытаются раздуть из этого скандал.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».