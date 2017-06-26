«Галатасарай» претендует на Йоветича

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич попал в сферу интересов «Галатасарая». Как сообщает Football Italia, турецкий клуб постарается заполучить 27-летнего черногорца, если не сможет приобрести нападающего «Суонси Сити» Бафетимби Гомиса.
Йоветич провёл минувший сезон в «Севилье» на правах аренды из «Интера», забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче. У «Севильи» была опция выкупа прав на Йоветича за € 14 млн, однако клуб не смог ею воспользоваться из-за недостатка средств. Тем не менее «Интер» не рассчитывает на игрока и хотел бы продать его.