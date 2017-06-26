«Барселона» и «Арсенал» поспорят за 17-летнего форварда «Браги» Нету

«Барселона» и лондонский «Арсенал» ведут борьбу за нападающего «Браги» Педру Нету, утверждает A Bola.
По данным источника, «канониры» предложили за 17-летнего игрока юношеской сборной Португалии € 15 млн, но «Брага» ответила отказом. В контракте игрока прописана сумма отступных в размере € 20 млн.
Ожидается, что в ближайшее время «Барселона» предложит за юного форварда более € 15 млн.
В минувшем сезоне Нету провёл всего 2 матча в чемпионате Португалии и забил 1 гол. «Брага» по итогам сезона заняла 5-е место в турнирной таблице португальской Примейры.
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