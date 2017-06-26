Ю. Брандт: сердце и голова подсказывают, что пока рано переходить в «Баварию»

Нападающий леверкузенского «Байера» Юлиан Брандт объяснил, почему не согласился перейти в мюнхенскую «Баварию» по окончании последнего сезона. Ранее сообщалось, что футболист сборной Германии пополнит ряды немецкого гранда после сезона-2017/18.
«Сердце и голова подсказывают мне, что пока рано переходить в «Баварию». Есть футболисты, считающие, что перед чемпионатом мира нужно участвовать в международных турнирах. Но дело в том, что переход в более сильный клуб чреват рисками. Например, я мог бы реже выходить на поле», — цитирует Брандта Kicker.
«Байер» по итогам минувшего сезона занял в чемпионате Германии 12-е место.