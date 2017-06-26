Видаль: уверен, с Алексисом Санчесом «Бавария» будет играть сильнее

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль в очередной раз отметил, что хотел бы видеть в составе немецкого гранда нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что «Бавария» заинтересована в услугах футболиста сборной Чили и готова предложить ему очень внушительную зарплату.
«Я знаю Санчеса отлично, это замечательный футболист. Уверен, с Санчесом «Бавария» будет играть сильнее. Правда, в составе нашей команды и так много футболистов высшего класса. «Бавария» — самая сильная команда в мире», — приводит слова Видаля Sport Bild.