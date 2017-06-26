Барбоза: с Роналду на поле Португалия не стала бы чемпионом Европы

Футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы сборной Португалии в полуфинале Кубка конфедераций против команды Чили и рассказал о своём отношении к Криштиану Роналду.
«Португалии предстоит сложный полуфинал, Чили – очень сильный соперник. Они чемпионы Америки, но мы чемпионы Европы. Наш футбол похож, они тоже делают ставку на технику. Не исключаю, что на финальных стадиях Португалия может сыграть в более оборонительный футбол, чем раньше, но больше склоняюсь к тому, что они просто будут действовать осторожнее.
Роналду в сборной сильно прибавил по сравнению с Евро-2016. Туда он приехал сильно уставшим. Соглашусь со Смоловым, тогда он скорее мешал команде, и с ним на поле она бы не стала чемпионом Европы. Сейчас картина другая. Криштиану полон сил, играет совсем по-другому и исполняет важную роль в команде», – сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.