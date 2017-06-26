Доннарумма: мне жаль, что этот шум возник вокруг меня

Голкипер «Милана» и молодёжной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма перед полуфиналом чемпионата Европы—2017 U21 с Испанией (27 июня) отказался отвечать на вопрос о своём контракте.
«Сейчас я счастлив и думаю о завтрашнем матче молодёжного Евро. Мне жаль, что этот шум возник вокруг меня. Теперь я просто думаю об игре с Испанией, о моём будущем расскажут после того, как я вернусь из сборной.
У меня не было времени подумать о ошибках в матче с Чехией, но дело не в моей психологии. Я приехал сюда для того, чтобы помочь молодёжной сборной Италии выиграть турнир», — цитирует Доннарумму Football Italia.
Ранее на странице голкипера в «Инстаграме» появилась информация, что после молодёжного Евро он обсудит с «Миланом» продление контракта. Однако позже Джанлуиджи сообщил, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан, и удалил его.