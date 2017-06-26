Толиссо: «Бавария» больше подходит мне, чем «Ювентус»

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо рассказал о решении перейти в немецкий клуб. Мюнхенцы в середине июня приобрели 22-летнего футболиста у «Лиона» за € 41,5 млн.
«Я всегда работал ради того, чтобы в один прекрасный день стать игроком такого клуба, как „Бавария“. „Ювентус“ тоже вёл со мной переговоры, но в итоге не делал „Лиону“ предложений. Как только появился вариант с „Баварией“, я понял, что хочу играть за этот клуб. „Бавария“ больше подходит мне, чем „Ювентус“, здесь у меня больше шансов добиться успеха.
Сделаю всё, чтобы стать постоянным игроком сборной Франции. Моя цель — поехать на чемпионат мира—2018. Дидье Дешам сказал мне, что переход в «Баварию» будет правильным шагом и я смогу здесь прогрессировать", — цитирует Толиссо RMC.