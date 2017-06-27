Паскуато: если Манчини захочет, я сразу же буду в «Зените»

Итальянский нападающий «Ювентуса» Кристиан Паскуато, проведший сезон-2016/17 в составе «Крыльев Советов», признался, что с радостью готов перейти в «Зенит», если поступит соответствующее предложение от клуба и главного тренера Роберто Манчини. Ранее появилась информация, что полузащитник «Ромы» Леандро Паредес не выразил желания переходить в клуб из Санкт-Петербурга.
«Читал, что некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в Россию. Сумасшедшие! Если Роберто Манчини захочет, я сразу же буду в «Зените», — написал Паскуато на своей странице в «Твиттере».
Контракт 27-летнего футболиста с «Ювентусом» действует до лета 2017 года. В минувшем сезоне Паскуато провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.