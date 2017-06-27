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Bild: доклад Майкла Гарсии не доказывает, что Россия или Катар купили ЧМ

27 июня 2017, вторник. 02:27. Футбол

Журналист немецкого издания Bild Петер Россберг считает, что доклад экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии не доказывает факты покупки Россией или Катаром права принять ЧМ-2018 и ЧМ-2022 соответственно. Ранее Россберг сообщил, что в ближайшие дни Bild по частям опубликует весь доклад Гарсии.

«Нет ничего удивительного в том, что доклад Гарсии не содержит доказательств того, что чемпионаты мира 2018 и 2022 годов были куплены. Наивно полагать, что Гарсия смог бы найти неопровержимые доказательства этого.

Отчёт Гарсии основан на другом. По нашим данным, только за последние два года этот доклад внёс вклад в арест или дисквалификацию многих чиновников ФИФА. Это реальная заслуга отчёта», — написал Россберг на своей странице в «Фейсбуке».

Россия и Катар получили право на проведение чемпионатов мира 2018 и 2022 годов соответственно в декабре 2010 года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФИФА ЧМ-2018 ЧМ-2022 Катар
Новости. Футбол
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