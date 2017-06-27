Ловчев: Смолов во всех трёх матчах Кубка конфедераций был просто нулевой

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР, посол чемпионата мира—2018 Евгений Ловчев высказался о выступлении отдельных игроков сборной России на Кубке конфедераций—2017.
«Наш первый резерв – Глушаков. Сыграл он не важно. Дальше – Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А в Кубке конфедераций все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силёнок ему не хватит. А может, молодые быстрее схватывают?
Самым европейским футболистом в сборной был Головин. В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял: чтобы соответствовать современному уровню, надо всё делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить", — цитирует Ловчева «Советский спорт».