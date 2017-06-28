Полузащитник Благой Георгиев подписал новый контракт с «Оренбургом», сообщает клубная пресс-служба.
«Полузащитник Благой Георгиев остаётся в „Оренбурге“. Сегодня он подписал новый контракт с „Оренбургом“, — говорится в сообщении официального „твиттера“ клуба.
Ранее 35-летний болгарский футболист заявил, что ведёт переговоры с тульским «Арсеналом» и хочет поработать с Миодрагом Божовичем.
Бывший хавбек «Ахмата», «Амкара» и «Рубина» стал игроком «Оренбурга» в конце августа прошлого года, подписав соглашение сроком на год.