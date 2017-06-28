Армянский «Алашкерт» добыл минимальную победу на старте квалификации ЛЧ

27 июня состоялись первые четыре матча стартового отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2017/18. Победу в них отпраздновали армянский «Алашкерт», фарерский «Викингур», «Европа» из Гибралтара и мальтийский «Хайбернианс».
Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд
Первые матчи
«Алашкерт» (Мартуни, Армения) — «Санта-Колома» (Андорра) — 1:0 (1:0)
«Викингур» (Фарерские острова) — «Трепса'89» (Косово) — 2:1 (1:1)
ТНС (Уэльс) — «Европа» (Гибралтар) — 1:2 (1:1)
«Хайбернианс» (Мальта) — «Таллин» (Эстония) — 2:0 (0:0)
В среду, 28 июня, пройдёт ещё один матч первого квалификационного раунда. В Белфасте «Линфилд» примет чемпиона Сан-Марино «Ла-Фиориту».
Ответные встречи пройдут 4 июля.