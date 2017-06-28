В «Кёльне» ничего не знают о медобследовании Модеста в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Руководству «Кёльна» ничего не известно о том, что нападающий команды Антони Модест прошёл медицинское обследование в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Йорг Шмадтке.
«Мы об этом ничего не знаем», — приводит слова Шмадтке Bild.
Между тем в Интернете уже появились фотографии и видео, в которых Модест находится в Китае с представителями «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Ранее сообщалось, что Модест перейдёт в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 35 млн, а сам будет получать зарплату в размере € 10 млн в год.
По итогам предыдущего сезона Модест принял участие в 34 матчах Бундеслиги, став автором 25 голов и 2 результативных передач. Его контракт с «Кёльном» рассчитан до лета 2021 года.