Полномочия Резвухина на посту гендиректора «Амкара» продлены на три года

Президент «Амкара» Геннадий Шилов принял решение продлить полномочия генерального директора клуба Игоря Резвухина ещё на три года.
«Как человек, перед глазами которого прошла вся история «Амкара», я могу утверждать: Игорь Юрьевич – один из лучших руководителей нашего клуба. Он пришёл в «Амкар» в конце 2014-го, когда под вопросом было не только наше место в РФПЛ, но и само существование команды. Вместе с ним в «Амкар» вернулись стабильность и основательность, без которых основатели клуба не представляют своё детище. Игорю Резвухину удалось почти невозможное – под его руководством были решены финансовые проблемы, и при этом команда сохранила прописку в Премьер-Лиге.
Нынешний «Амкар» вызывает доверие и уважение, это клуб с понятной стратегией и прозрачными решениями. Сейчас не самые простые времена для региональных футбольных клубов. Но Игорю Резвухину удалось грамотно выстроить работу, мы из года в год опережаем соперников, имеющих значительно более благоприятные условия для существования и развития.
Скоро нам предстоит отметить 25-летие «Амкара». Хочу пожелать Игорю Резвухину привести клуб к юбилею именно таким, каким его хотят видеть наши болельщики – прочным, надёжным, уверенным в себе и способным на равных сражаться с любым соперником!» — цитирует Шилова пресс-служба пермяков.