Хавьер Эрнандес: сборная Германии сильна в любом составе, это будет трудный матч

Нападающий сборной Мексики и леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с Германией. Встреча состоится завтра, 29 июня.
«Я играл два года в Бундеслиге и неплохо знаю немецкую сборную. Но у них 23 молодых сильных игрока, мы не можем сказать, кого предпочтёт Лёв. В любом случае это будет трудный матч для нас. Непростой задачей было выйти из группы, а сейчас всё очень серьёзно – это полуфинал. И мы будем стараться показать все свои лучшие качества, чтобы обыграть Германию, которая сильна в любом составе.
У нас очень крепкий состав – неважно, играют ребята в Европе или в Мексике. На тренировках пашут все – кто играет и кто пока не выходил на поле в Кубке конфедераций. Понятно, что никто не хочет сидеть в запасе. Но атмосфера при этом отличная, все готовы ждать своего шанса, действовать во благо команды.
Для нас Кубок конфедераций – очень важный турнир. Подумайте – за год до чемпионата мира мы сыграем с действующим чемпионом планеты. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, это будет хорошим показателем нашей готовности, нашей силы.
Я живу в Германии, но не играю за национальную сборную, поэтому мне сложно анализировать её изнутри. Более того, я уже почти месяц в расположении команды Мексики, ем мексиканскую еду и общаюсь с мексиканскими футболистами, так что у меня в голове сейчас одна Мексика, не Германия (смеётся)», — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Мексика. Начало — в 21:00 мск.