Ерохин: если бы не был готов к конкуренции, то не переходил бы в «Зенит»

Полузащитник Александр Ерохин, перешедший из «Ростова» в «Зенит», рассказал, как проходили переговоры с петербургским клубом.
«Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по максимуму. Через несколько дней после окончания чемпионата поступило предложение. Подумав, взвесив все за и против, посоветовавшись с семьёй, я его принял.
Манчини — это тоже один из ключевых факторов перехода, это тренер, который добился многого в европейском футболе. Его опыт и знания помогут «Зениту» стать ещё лучше. Конечно, готов к такому уровню конкуренции. Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в «Зените» на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют.
Стадион «Санкт-Петербург» оставил отличное впечатление! Был матч открытия на нём, красивая церемония перед игрой. Стадион понравился, очень комфортный. Может, по нему и были какие-то вопросы раньше, но на этот раз их не возникало. Уже сегодня вечером я полечу в Петербург и завтра буду проходить медосмотр. На второй сбор отправлюсь вместе с командой", — цитирует хавбека пресс-служба «Зенита».