Лёв: мне было важно увидеть в России голодную сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с Мексикой. Встреча состоится завтра, 29 июня.
«Мы выходим на крайне сильного соперника, мощного физически и технически. Нам будет очень непросто. Это команда другого калибра, нежели Камерун или Австралия. Мексика может гордиться своей командой. Но и наши игроки голодны и хотят играть всё лучше и лучше.
Наша команда в течение турнира показывала себя очень хорошо. Радует и то, что у нас есть гибкость для завтрашнего дня. По сравнению с Камеруном тактика изменится, состав будет другим, скорее всего.
Для нас Кубок конфедераций очень важен. Важнее, чем товарищеские матчи, где мы играли основой. Это официальный турнир, и мне важно было увидеть в России голодную команду. Результатом я очень доволен.
Вечером многие игроки собрались, и тренеры, кстати, тоже, — и смотрели игру сборной до 21 года с Англией. Наша команда вышла в финал, мы очень радовались. Мы постараемся повторить этот результат. И, конечно, мы можем быть довольны уровнем и количеством молодых игроков. Но я получаю информацию, что во Франции и в Италии много хороших юных футболистов. Испанцы довольно сильны, они без проблем вышли в финал. Успокаиваться нам нельзя, и нужно развивать футбол в стране.
Вратарская позиция очень важна. Тер Штеген играет в сборной дольше, чем Бернд. И будем дальше наигрывать его. Но могу сказать, что наши вратари очень высокого уровня», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Мексика. Начало – в 21:00 мск.