Агент: Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость — € 23 млн

Агент Ролим Кармо, представляющий интересы форварда бразильского «Гремио» Луана, рассказал об интересе своего клиента к выступлению в российском чемпионате. Ранее в СМИ сообщалось, что нападающим интересуется «Зенит».
«Луан ─ очень сильный молодой форвард, который здорово играет в атаке на фланге. Начал вызываться в сборную Бразилии, это хороший друг Жулиано, с которым они играли вместе в «Гремио». К тому же Луан очень хочет играть в России, его трансферная стоимость составит 23 млн евро», ─ цитирует Кармо «Спорт день за днём».
Нападающий выступает за «Гремио» с 2014 года. В текущем сезоне форвард в 9 матчах бразильской Серии А забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.