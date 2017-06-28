«СКА-Хабаровск» будет начинать домашние матчи РФПЛ в 11:00 мск

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с ТВ-слотами для показа матчей РФПЛ сезона-2017/18. «СКА-Хабаровск» будет начинать домашние матчи в 11:00 мск.
«Для зимы выбрано время: 14:30, 17:00 и 19:30. Для лета: 15:00, 17:30 и 20:00. По будням матчи будут играться в 19:30 и, как мне подсказывают, в 20:00. И из-за того, что появилась команда из далёкого региона «СКА-Хабаровск», принято решение начинать матчи в 11:00 по Москве», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Также стало известно, что «СКА-Хабаровск» попросил у РФПЛ заявить «Арену Химки» в качестве резервного стадиона.