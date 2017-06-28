РФПЛ допустила возможность проведения матча в манеже в случае форс-мажоров

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с проведением матчей екатеринбуржского «Урала» в манеже.
«Как один из вариантов в виде исключения мы можем собрать бюро исполкома чтобы согласовать матч в манеже в Екатеринбурге. Но манеж должен пройти тестирование, ведь были нарекания по поводу духоту из-за покрытия. Это если будет форс-мажор какой-то», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Ранее Прядкин сообщил, что в сезоне-2017/18 «Зенит» и «Тосно» не будут проводить домашние матчи в один день по требованию силовых структур.