Балашов: тульский «Арсенал» не совсем устраивает обилие матчей РФПЛ в будние дни

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился мнением о календаре российской Премьер-Лиги на сезон-2017/18.
«Мы всё починили после матча со «Спартаком». Поле полностью готово к российской Премьер-Лиге. Что касается нового календаря, то нас не совсем устраивает обилие матчей «Арсенала» в будние дни. Но время матчей стоит позднее, поэтому болельщики в принципе нормально попадут на стадион, а вот после игры добраться до дома будет труднее. Конечно, мы хотели, чтобы больше игр было по выходным дням, но как сложилось, так сложилось.
При составлении календаря мы высказываем свои пожелания, а лига по возможности идёт навстречу. Но пожеланий много у всех клубов, поэтому возникают проблемы. Однако лига действительно работает в плане составления календаря. Но не стоит забывать, что ещё есть фактор телевидения», — цитирует Балашова «Спорт FM».