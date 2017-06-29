Нигматуллин – о Браво: отразить все удары в серии пенальти – это круто

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями о полуфинальном матче Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0, по пенальти – 0:3). Голкипер чилийской команды Клаудио Браво в серии послематчевых пенальти отразил все три удара соперника.
«Особенно понравилось начало матча и его концовка. На первых минутах было сразу два острых момента, два выхода один на один, где свою команду в прекрасном стиле выручили вратари. В конце матча Португалии очень повезло, но в серии пенальти чилийцы одержали победу благодаря бенефису Клаудио Браво. И это очень круто – отразить все удары в серии пенальти, об этом мечтает любой вратарь. Сборная Чили заслуженно вышла в финал, хоть игра и была равной. Португальцам же надо тренировать удары с одиннадцатиметровой отметки. Они делали маленький разбег и большую паузу перед ударом. Но подобное часто завершается неудачей для бьющего. Для вратаря же это лакомый кусочек.
Кто победит в другом полуфинальном матче — Германия – Мексика? Буду болеть за немецкую молодёжь. Сборная Германии выступает вторым составом и показывает отличную игру. К тому же будет интереснее увидеть противостояние европейской и латиноамериканской команд», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.