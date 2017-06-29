Агент: переход Верратти в «Барселону»? Предпочитаю хранить молчание

Донато Ди Кампли, агент полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, не захотел комментировать последние слухи о своём клиенте. В последнее время СМИ неоднократно писали о желании «Барселоны» приобрести итальянского футболиста, тогда как парижский клуб расставаться со своим игроком не намерен.
«Переход Верратти в «Барселону»? Я предпочитаю хранить молчание об этом. Мы не хотим быть в центре внимания. В последнее время говорят вещи, которые не идут на пользу делу», — цитирует Ди Кампли Sky Sports.
Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил надежду, что Верратти будет приобретён каталонским клубом.
«Барселона» нацелилась на Эрреру и Мареза в качестве альтернативы Верратти