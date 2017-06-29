На матче Португалия — Чили доля чилийских болельщиков составила 7,6% от всех

Компания oneFactor, специализирующаяся на автоматизации интеллектуального труда, разработала сервис мониторинга массовых мероприятий. Сервис позволяет решить проблему определения точной численности посетителей крупных мероприятий и сегментации посетителей. Специально для «Чемпионата» oneFactor производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
28 июня 2017 года на стадионе «Казань Арена» состоялся первый полуфинальный матч в рамках Кубка конфедераций. Основное время матча завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сборная Чили обыграла сборную Португалии со счётом 3:0.
По оценкам аналитиков компании oneFactor, на первом поединке 1/2 финала доля россиян, посетивших матч, составила 87,8%. 11,4% от всех зрителей — болельщики из Португалии и Чили.