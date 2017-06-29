«Нант» проявляет интерес к экс-полузащитнику московского «Динамо» Ванкёру

Полузащитник Вильям Ванкёр, известный в России по выступлению за «Динамо», может покинуть «Рому», с которой связан контрактными обязательствами. В минувшем сезоне 28-летний футболист на правах аренды выступал за «Марсель», а летом может перебраться в «Нант».
Инициатива принадлежит новому главному тренеру «канареек» Клаудио Раньери. L’Equipe сообщает, что «Нант» уже начал переговоры с «Ромой». Также французскому клубу интересен вратарь лондонского «Арсенала» Давид Оспина.
Ранее сообщалось, что «Марсель» готов выкупить у римлян права на Ванкёра и предлагает € 5,5 млн.
«Марсель» хочет сохранить экс-игрока «Динамо» Ванкёра