Билетная программа ЧМ-2018 будет состоять из 3 млн билетов

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о размере билетной программы ЧМ-2018, а также поделился мнением о том, почему Кубок конфедераций—2017 посетило много болельщиков из Латинской Америки.
«Почему на Кубке конфедераций было так много болельщиков из Латинской Америки? У нас иногда от любви до ненависти — один шаг. Я был в Бразилии, когда хозяева проиграли 1:7. Одну ночь пострадали, в Рио была тишина. К обеду начало отпускать, люди пришли на финал и уже болели против Аргентины. Когда немцы забили, город опять начал петь. Это футбол, это эмоции. В этом причина высокой посещаемости болельщиков из этих стран.
Билетная программа на чемпионат мира планируется в размере 3 млн билетов. Рассчитываем, что около миллиона иностранных болельщиков будут путешествовать за своими командами по России», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.