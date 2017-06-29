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Билетная программа ЧМ-2018 будет состоять из 3 млн билетов

29 июня 2017, четверг. 20:21. Футбол

Глава РФС Виталий Мутко рассказал о размере билетной программы ЧМ-2018, а также поделился мнением о том, почему Кубок конфедераций—2017 посетило много болельщиков из Латинской Америки.

«Почему на Кубке конфедераций было так много болельщиков из Латинской Америки? У нас иногда от любви до ненависти — один шаг. Я был в Бразилии, когда хозяева проиграли 1:7. Одну ночь пострадали, в Рио была тишина. К обеду начало отпускать, люди пришли на финал и уже болели против Аргентины. Когда немцы забили, город опять начал петь. Это футбол, это эмоции. В этом причина высокой посещаемости болельщиков из этих стран.

Билетная программа на чемпионат мира планируется в размере 3 млн билетов. Рассчитываем, что около миллиона иностранных болельщиков будут путешествовать за своими командами по России», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Мутко Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
29 июня 2017, четверг
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