Эффенберг не советует Горецке переходить в «Баварию»

Бывший полузащитник «Баварии» Штефан Эффенберг не советует хавбеку «Шальке-04» Леону Горецке переходить в стан мюнхенцев. Эффенберг считает, что футболист гельзенкирхенского клуба может просто затеряться в немецком гранде.
«Это наверняка не самый правильный шаг — перейти в «Баварию», а потом говорить, что приходится иметь дело с конкуренцией. Конкуренция там действительно слишком высока. Сейчас каждый заинтересован в услугах Горецки, однако для своего прогресса игроку лучше не переходить в «Баварию», — цитирует Эффенберга ARD.
Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена взять футболиста сборной Германии в свои ряды с лета 2018 года.