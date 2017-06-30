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Саутин: в «Факеле» должны 26 премий за сезон, у некоторых цифры с шестью нулями

30 июня 2017, пятница. 10:00. Футбол

Экс-вратарь воронежского «Факела» Александр Саутин прокомментировал ситуацию с задолженностями клуба перед футболистами.

«Мы прочитали интервью, в котором президент «Факела» называет нас «футболистами-шабашниками». Это стало последней каплей. Мы весь сезон спрашивали про свои честно заработанные деньги. Целый год нас динамили. Я за «Факел» отыграл четыре года, почти 100 матчей. Мне и другим ребятам просто обидно. У меня задолженности за весь сезон-2016/17. У нас премии предусмотрены за 26 матчей, в которых мы набирали очки. Изначально говорили про одни премии, потом начали всё видоизменять. Мы три месяца играли вообще без них, а потом нам сказали, что сумма сократится в два раза.

Дело не в деньгах, дело в принципе. Зачем обещать людям то, что ты не можешь сделать? Зачем ставить клуб в такое положение? Получается, набрали хороших футболистов, пообещали одни условия, а получилось, что всех обманули.

Эта история началась давно. Сейчас просто так совпало с юбилеем президента клуба. Нам обещали отдать долги в пятницу, перечислить на карту. Мы с ними договорились. Нам не отдали. После этого мы и написали в понедельник — так получилось, что в день юбилея Евгения Севергина. Обещали отдать деньги, называли конкретные числа. Сначала говорили про конец чемпионата, потом — про конец лета, потом про середину июня, потом конкретно о 23 июня. Но никто ничего не отдал. Руководство раз пять давало разные обещания. Сомневаюсь, что они расплатятся и до 1 августа. Если так и случится, мы напишем соответствующие бумаги. Приняли такое решение с теми, с кем провели минувший сезон в «Факеле». Жалко нынешнюю команду, ребят. Не хочется, чтобы они и с ними так поступили.

Мы до последнего не хотели никому не жаловаться, хотя могли сделать это уже давно. Мы хотели, чтобы у команды было всё хорошо. У нас там друзья играют, есть преданные болельщики. Если бы речь шла о пяти премиях, то никто ничего бы не раздувал. Но тут 26 премий за сезон! Суммы у некоторых людей — с шестью нулями», — сказал Саутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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